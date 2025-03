Ansia Maripan, l’accusa dell’ex compagna: circolano video intimi

Le notizie arrivano dal Cile, Maripan fin qui non ha commentato e quindi per trattare la questione serve tutta la cautela del caso, ma quale possa esserne l’esito, è implicito che la situazione non lasci tranquillo il giocatore. Titolare, per la presenza numero 52, nell’ultima uscita del Cile che è stato sconfitto in Paraguay grazie al gol di Alderete e all’assist vincente di Sanabria , in granata compagno di Maripan (il quale ha giocato tutta la partita). Tutto ciò a Torino è rimbalzato e non può aver fatto piacere. Al momento di rispondere alla chiamata da parte di Ricardo Gareca, ct del Cile, Maripan era tra i granata più in forma.

Anche problemi fisici

E questo dopo una partenza nel campionato italiano tutt’altro che facile. Un po’ per il modulo - Maripan veniva da un’esperienza di difesa a 4, mentre fino alla diciottesima giornata, quindi quasi per l’intero girone di ritorno, Vanoli schierava il Toro a 3 -, un po’ per una condizione fisica non ottimale, sta di fatto che anche il cileno aveva collezionato la sua serie nera. Al contrario, da qualche uscita a questa parte, il leader della retroguardia era proprio l’ex del Monaco: forte di testa, duro sull’uomo, presente nei metri davanti a Milinkovic Savic e anche decisivo nell’area avversaria, come messo in evidenza dal gol di Bergamo che, pareggiando quello di Djimsiti, aveva dato il pareggio al Torino. Al tempo preziosissimo, visto che la classifica ancora non garantiva i granata dal rischio di retrocedere. E invece dalla trasferta di Bergamo in poi sono arrivati 11 punti in 6 partite. Punti che sì, hanno messo in posizione tranquilla il Toro. E del trend recente Maripan è stato indubbiamente un protagonista. Poi, al momento di massimo splendore, ecco arrivare qualche acciacco tendenzialmente ridimensionato, e soprattutto una denuncia cui far fronte. Con la mente che inevitabilmente va a Demba Seck, al caso di revenge porn che aveva coinvolto l’ala del Catanzaro quando giocava in granata.