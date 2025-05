Torino, il ritorno di Vlasic per dare un senso a questo finale

TORINO - La buona notizia: "A Napoli era appena rientrato, ora ha tranquillamente i 90 minuti nelle gambe". Paolo Vanoli ha così ufficialmente annunciato l’impiego di Nikola Vlasic dal primo contro il Venezia . Un rientro significativo che riporta il 4-2-3-1, il sistema di gioco che ha permesso ai granata di trovare il giusto equilibrio e di togliersi delle zone pericolose della classifica. Per il croato, quindi, un ritorno importante anche perché, a livello personale, ha la possibilità di togliersi ancora qualche sfizio, visto che tutto sommato i suoi numeri sono buoni. Tanto per cominciare può inseguire i suoi stessi record sotto la voce gol e assist con la maglia del Toro. Il suo top è stato di 5 gol e 6 assist. Entrambi i record conquistati nella stagione 2022/23. In questo momento è fermo a 4 gol e 4 assist in 26 presenze, quindi non lontano dal picco personale. E con 4 partite ancora a disposizione ha la possibilità di superarsi. Numeri e record a parte il croato è diventato, assieme a pochi altri, il punto di riferimento della squadra. Il cambiamento di modulo ha esaltato le sue qualità. In questo contesto c’è da aggiungere che gli infortuni hanno complicato la sua stagione visto che ha saltato 7 partite per problemi muscolari e, tra l’altro, non va dimenticato che è stato fuori (sempre per problemi muscolari) nelle prime 5 di campionato. E il suo ritorno si è fatto sentire visto che nelle sue prime tre partite stagionali ha segnato un gol e servito due assist: a bersaglio su rigore contro i nerazzurri a Milano e assist contro Lazio e Cagliari. Successivamente ha rallentato un po’ per poi riprendersi con l’inizio del nuovo anno. Un crescendo che lo ha portato al centro del nuovo progetto di Vanoli: il 4-2-3-1, appunto.

Con Elmas anche Vlasic è cresciuto

Lo stesso tecnico lo ha liberato da compiti particolari, adesso il croato può gestire i propri spazi come meglio crede e l’arrivo di Elmas gli ha portato altri benefici. Vlasic che ha trovato un punto di riferimento, i due si sposano alla perfezione. Sono giocatori tecnici, di talento, sanno come muoversi e come gestire il pallone. Sono soprattutto imprevedibili perché nessuno può anticipare la loro giocata. Sarebbe bello vederli assieme anche la prossima stagione ma questo non dipende da loro ma la decisione che prenderanno i dirigenti sul conto del macedone che dovrà essere riscattato dal Lipsia per 17 milioni, Ma questo è un altro discorso. Meglio concentrarsi sulla sfida con il Venezia e le ultime partite della stagione dove i granata, considerando anche la ricorrenza del 4 maggio, devono onorare la maglia e giocare per i i tifosi. Vlasic queste cose le sa, lui infatti si è subito integrato, sente i colori e proprio per questo a suo tempo, prendendo una dura posizione, facilitò il suo trasferimento in granata. Riavvolgiamo il nastro e facciamo un tuffo indietro per far capire quanto il croato sia legato a questi colori. Nonostante la sua prima buona stagione in Italia, il club granata non lo riscattò subito per provare a comprarlo ad una cifra più bassa rispetto ai 15 milioni pattuiti con gli inglesi. Dopo una lunga trattativa, l’8 agosto 2023 Vlasic, che aveva esplicitamente espresso la sua preferenza per il club granata (lo ricordiamo), è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Toro per 10 milioni più 2 di bonus. Il resto è oggi. Domani sera, ore 20.45, Vlasic e il Torino cercheranno di riscattare l’ultima partita di campionato a Napoli dove, a parte la sconfitta per 2-0, non hanno mai dato segna di vita, deludendo le aspettative dei tifosi che si aspettavano una squadra più battagliera.