Pasquale Bruno: "Anch’io in marcia per un Toro migliore, vero"

Superga, il percorso della commemorazione

Come detto in precedenza, la marcia partirà alle 10 da piazza Solferino, di fronte al Bar Norman dove nel 1906, quando si chiamava Birreria Voigt, venne fondato il Torino. Il corteo percorrerà poi via Pietro Micca fino ad arrivare in piazza Castello, proseguirà per via Po fino a piazza Vittorio Veneto, attraverserà il ponte di fronte alla Gran Madre e imboccherà corso Casale fino ad arrivare a piazza Modena, ovvero lo slargo da dove poi parte la strada che consente di raggiungere la Basilica di Superga. L’arrivo è previsto intorno alle ore 13, poi in molti saliranno al Colle per rendere omaggio a Valentino Mazzola e ai suoi compagni di squadra, periti nell’incidente aereo di 76 anni fa: c’è chi proseguirà la camminata salendo fino alla lapide a piedi, chi invece utilizzerà i mezzi (le navette e la “dentera”). Di certo la giornata non terminerà con l’arrivo in piazza Modena. D’altronde rendere omaggio al Grande Torino non può che essere la naturale prosecuzione di una marcia pacifica e colorata, organizzata anche per mostrare il proprio senso di appartenenza e l’orgoglio di tifare Toro, nonostante tutto.