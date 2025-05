Milinkovic-Savic, il Manchester United fa sul serio: anche in Inghilterra sicuri

MANCHESTER (Inghilterra) - L'ex Inter Andre Onana non ha convinto nella sua esperienza al Manchester United (arrivato nell'estate del 2023 con scadenza 2028) dove si contano di più i gravi errori (ben 9 sono costati un gol) che le grandi parate. Prestazioni deludenti che starebbero portando i Red Devils a sondare il mercato dei portieri con un occhio ancora nella serie A. Lo scorso mese il portiere 29enne fu escluso da Amorim per la partita a Newcastle dopo due errori nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Lione. Tuttavia il camerunense, che ha riconquistato il posto, non vuole lasciare l'Old Trafford quest'estate e vuole far parte della rivoluzione di Amorim. Una rivoluzione che potrebbe essere accelerata se lo United dovesse battere il Tottenham nella finale di Europa League del 21 maggio, con in palio un posto in Champions League.

Opzione Milinkovic-Savic

Lo United, che ha come seconda scelta il portiere turco Altay Bayindir, sta valutando anche un trasferimento per il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo, 28 anni, ha iniziato la sua carriera da professionista all'Old Trafford all'età di 17 anni (lo prese per il vivaio nell’estate del 2015 dal Vojvodina per circa 1.8 milioni di euro) prima di lasciarlo per problemi di permesso di lavoro. In questa stagione con la maglia del Toro Milinkovic-Savic è stato più volte eroico nel salvare i compagni. Il portiere granata ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione in favore del club che ha la possibilità di estendere l'accordo fino al 2027. Il giocatore non ha mai manifestato la volontà di andare via dal Torino.