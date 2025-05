Cessione Torino, Cairo risponde: "Se c'è qualcuno interessato sono disponibile"

"Vendere il Toro? Per me è una responsabilità, non è banale perchè devi trovare qualcuno che abbia le risorse e le capacità di fare meglio di me. Ho fatto poco? Siamo in Serie A da 13 anni. Se c'è qualcuno che ha la passione e mi fa una buona passione, sono disponibilissimo". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato da Mario Calabresi in occasione del Festival della tv di Dogliani. "Nei 10 anni prima che arrivassi io era stato 6 anni in Serie B, io l'ho comprato dal fallimento e non c'era nulla. Una società senza giocatori e strutture, non c'erano neanche i palloni. Certo non sono competitivo con le prime generazioni del Toro, ma sono certamente meglio della terza", ha detto.