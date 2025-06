Baroni è il nuovo allenatore del Torino: il comunicato ufficiale e l'addio a Vanoli

Vanoli-Torino, il comunicato

Nella giornata odierna, giovedì 5 giugno, il Torino ha deciso di comunicare l'esonero di Paolo Vanoli e lo ha fatto con una nota sul sito ufficiale: "Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro".