TORINO - Un bagno di folla ha accolto il Torino al Filadelfia per il primo allenamento a porte aperte della stagione 2025-26: circa duemila tifosi si sono infatti ritrovati al quartier generale per incitare i propri beniamini. Tra i più acclamati il tecnico Marco Baroni a cui è stata affidata la squadra dopo l'addio di Paolo Vanoli. La prima sgambata è stata incentrata soprattutto sul lavoro con il pallone e su partitelle a tema. Concluso l'allenamento, i giocatori godranno di uno giorno di riposo domenica mentre lunedì, dopo l'allenamento mattutino, è prevista la partenza per il ritiro in Trentino Alto-Adige, a Prato allo Stelvio, dove il Torino rimarrà fino al prossimo 26 luglio.