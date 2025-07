Zapata migliora, il Toro spera: coinvolto da Baroni per un esercizio in gruppo

TORINO - Il capitano del Torino, Duvan Zapata, continua a mostrare enormi miglioramenti . L'attaccante, infatti, ha ripreso parzialmente a lavorare insieme al resto dei compagni: durante l'allenamento a Prato allo Stelvio, sede del ritiro estivo della squadra, il tecnico Marco Baroni lo ha coinvolto in un'esercitazione di possesso palla con il gruppo . Un'ottima notizia per l'allenatore e per il giocatore, il quale prosegue spedito nel suo percorso verso il completo recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio patito ad ottobre 2024.

La stagione ai box

Arrivato a Torino dall'Atalanta nell'estate del 2023, dapprima in prestito e poi riscattato per una cifra complessiva di circa 8 milioni e 600mila euro, Duvan Zapata, nella sua prima stagione in maglia granata, ha messo a segno 13 reti - più 4 assist - in 38 presenze totali (37 di campionato e una di Coppa Italia). Lo scorso anno, invece, si è concluso già al 5 ottobre, all'84' della sfida persa 3-2 contro l'Inter, quando il ginocchio del 34enne attaccante colombiano ha ceduto: in tutto, 4 centri in 9 apparizioni tra Serie A e seconda competizione nazionale durante i primi due mesi.