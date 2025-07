Toro, la prima di Baroni è 1-1 in rimonta con l'Ingolstadt. Vlasic: "Ci manca Zapata"

BOLZANO - Comincia con un pareggio in rimonta l'avventura di Marco Baroni sulla panchina del Torino. A Prato dello Stelvio, davanti a 700 tifosi, i granta pareggiano 1-1 contro l'Ingolstad, squadra della terza categoria tedesca allenata da Sabrina Wittmann, la prima allenatrice alla guida di una squadra professionistica maschile. Alla rete al 38' di Sturm risponde al 29' del secondo tempo il giovane Gabellini in un'azione iniziata da Casadei che allarga sulla destra per Pedersen che mette la palla in mezzo dove l'attaccante classe 2006 trova il colpo di testa vincente