Simeone dal Napoli al Torino, affare fatto: le cifre dell’intesa e la durata del contratto

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Torino : la punta argentina viene dal Napoli ed ha firmato un contratto fino al 2028 a 1,7 milioni di € a stagione. La società di Urbano Cairo ha speso 8 milioni di € per assicurarsi le prestazioni del figlio di Diego Pablo Simeone. La trattativa si è sbloccata dopo l'amichevole contro la Casertana che ha visto il Napoli pareggiare per 1-1: i nuovi colloqui tra le parti hanno infatti portato a un importante avvicinamento, con le due società che hanno trovato un’intesa di massima sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Contro la Casertana, Simeone è sceso per soli diciassette minuti: l'acquisto del Cholito libera così Sanabria sempre più vicino alla Cremonese con la società lombarda che si è accordata con la punta paraguaiana per un triennale.

I numeri di Simeone

Arrivato in Serie A nel 2016 alla corte del Genoa, Giovanni Simeone ha totalizzato complessivamente 73 reti nel massimo campionato italiano. Dopo la stagione iniziale nel club ligure, il Cholito ha indossato anche le maglie di Fiorentina, Cagliari, Verona (miglior stagione realizzativa con 17 gol in campionato) e Napoli. Con la formazione partenopea, Simeone ha vinto due campionati anche se ha realizzato solamente 6 reti in tre anni. Meglio in Champions League dove il Cholito ha messo a segno 7 reti in 17 presenze sempre con la maglia del Napoli.