Cairo e il mercato del Torino: "Ho già speso 30 milioni. Ora un play e un terzino"

"Ho già speso 30 milioni, ma voglio un Toro che mi faccia divertire: se c'è da spendere di più lo faremo": così il presidente granata, Urbano Cairo, al termine della sfida di Coppa Italia contro il Modena vinta 1-0. "Nel primo tempo abbiamo fatto male, ma sono contento della vittoria e della ripresa", ha dichiarato il numero uno del Torino. Dopo la cessione di Ricci, ecco anche un commento sul mercato, precisamente sui prossimi colpi in entrata: "Ci siamo resi conto che è meglio un centrocampo a tre: ecco perché cerchiamo un play sul mercato, oltre ovviamente a un terzino sinistro".