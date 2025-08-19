Tuttosport.com

Cairo e il mercato del Torino: "Ho già speso 30 milioni. Ora un play e un terzino"

Il presidente granata promette altri colpi in entrata: "Se c'è da spendere di più lo faremo". Sulla sfida col Modena: "Contento della ripresa"
2 min
"Ho già speso 30 milioni, ma voglio un Toro che mi faccia divertire: se c'è da spendere di più lo faremo": così il presidente granata, Urbano Cairo, al termine della sfida di Coppa Italia contro il Modena vinta 1-0. "Nel primo tempo abbiamo fatto male, ma sono contento della vittoria e della ripresa", ha dichiarato il numero uno del Torino. Dopo la cessione di Ricci, ecco anche un commento sul mercato, precisamente sui prossimi colpi in entrata: "Ci siamo resi conto che è meglio un centrocampo a tre: ecco perché cerchiamo un play sul mercato, oltre ovviamente a un terzino sinistro".

I prossimi impegni del Toro

Dopo il successo sul Modena, i granata ai sedicesimi affronteranno il Pisa, vittorioso ai rigori contro il Cesena. Ora testa al campionato, con l'esordio lunedì 25 agosto in casa dell'Inter. Mister Vanoli non avrà a disposizione IsmajliNjie e il lungodegente Schuurs, ma recupera Zapata, che proprio a San Siro 10 mesi fa rimediò un grave infortunio al ginocchio che lo costrinse a terminare anzitempo la sua stagione.

