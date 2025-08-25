"Cairo devi vendere, vattene!": Nel silenzio di San Siro si sentono solo i tifosi Toro

"Urbano Cairo devi vendere, vattene, vattene": nel silenzio di San Siro rimbomba potentissimo il coro di protesta dei tifosi granata arrivati a Milano per seguire il Toro. La protesta del tifo organizzato dell'Inter nei confronti della società fa da cassa di risonanza della contestazione dei supporter del Torino, interrotta solo dai boati dello stadio per i gol di Bastoni e Thuram che hanno indirizzato la gara già nel primo tempo verso la squadra di Chivu. Un clima rovente quello attorno alla società sette volte Campione d'Italia, con il presidente a gongolare per non aver costruito mai una squadra così forte nella sua proprietà ormai ventennale e la tifoseria stanca del progetto galleggiamento in Serie A che ormai sta logorando anche il supporter più affezionato, per intenderci quello che insieme ad altri migliaia raggiunge anche il ritiro estivo per stare vicino alla squadra e alla maglia.