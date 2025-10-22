Torino, Schuurs senza pace: due anni da incubo

TORINO - Due anni e un giorno: tanto è passato da quel maledetto 21 ottobre 2023, la sera di Torino-Inter quando il ginocchio sinistro, di Perr Schuurs ha fatto crack. Questo lungo periodo di tempo non è bastato per rivedere il centrale in campo a contrastare, marcare, recuperare palloni, svettare di testa o anche proiettarsi in avanti palla al piede e provare a battere qualche punizione. Due anni e un gi