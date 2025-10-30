Pagelle Torino: Maripan e Coco fermano il Bologna. Paleari salva i granata, Casadei l'arma in più

E' terminata a reti inviolate la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Torino, con un pari che sembra essere il risultato più giusto per quanto hanno offerto le due squadre sul terreno di gioco. Continua il momento positivo dei granata, che mantengono l'11° posto in classifica a quota 12 punti e che vogliono cercare di raggiungere la quota salvezza nel minor tempo possibile, magari per sperare anche in qualcosa di più rispetto agli obiettivi prefissati a inizio stagione. Punto conquistato anche grazie allo splendido lavoro della fase difensiva, con Maripan, Coco e Tameze che hanno retto il confronto alla grande contro Orsolini & co. Ennesima prestazione monumentale di Paleari, che continua a confermarsi uno dei punti cardine della squadra di Baroni.
Torino, Coco il migliore. Paleari para tutto
Paleari 7
Chiamato in causa per la prima volta al 26’ da Lykogiannis: vola e respinge la conclusione. Così come quando, a inizio secondo tempo, si oppone a Bernardeschi.
Tameze 6.5
L’ottimo momento porta Baroni a confermarlo ancora una volta nel terzetto difensivo. Fino a quando resta in campo è attento. Ismajli (12’ st) 6.5 Entra subito concentrato.
Maripan 7
La prova della difesa guidata dal cileno è attenta. Ottimo intervento su un pericoloso Lykogiannis al 33’, uno dei tanti compiuti nel corso della partita.
Coco 7
Conferma le buone indicazioni dell’ultimo periodo, stringendo i denti e soffrendo quando serve, evitando in almeno un paio di occasioni grossi pericoli.
Pedersen 6
Affonda poco e quando accade non sempre la soluzione trovata è quella giusta, però dietro riesce a non farsi sorprendere.
Casadei 6.5
Cresce alla distanza. Timido l’inizio, decisamente meglio nella ripresa dove è più nel vivo del gioco e in cui fa valere anche il suo fisico.
Ilic 6
Ha i numeri, come testimonia quel pallone con cui nella ripresa trova Casadei, che va a un passo dal gol del vantaggio granata. Asllani (34’ st) ng
Gineitis 5.5
Titolare dopo due mesi, non giocava dal 1’ dalla sfida di San Siro. Non è stata certamente la partita in grado di far cambiare opinione a Baroni. Vlasic (12’ st) 6 Qualche buona idea in più e pure una conclusione che rischia di mandare in confusione Skorupski.
Lazaro 6
Ha il suo bel da fare con Zortea e Bernardeschi, che costantemente lo puntano e si sovrappongono, impedendogli anche di spingere su quella fascia.
Ngonge 6
Torna titolare dopo due partite consecutive, prova ad accendere il Torino ma non sempre ci riesce. A inizio ripresa avrebbe la palla giusta ma Vitik gliela strappa via. Zapata (41’ st) ng
Adams 6
Sui suoi piedi capita la prima occasione della partita, al 24’. Il Bologna deve ringraziare la traversa colpita dal sinistro dello scozzese. Simeone (12’ st) 6 L’osservato speciale dalla difesa rossoblù, a giudicare dalla marcatura stretta e dal trattamento a lui riservato già dal primo pallone toccato. Fa a sportellate, ci mette la solita grinta, ma gli manca la stoccata.
All. Baroni 7
Fa un punto su un campo difficilissimo, dove finora il Bologna aveva vinto tutte le gare di campionato. La sua squadra dimostra di essere in crescita e di non aver vinto le ultime due partite solo per caso.
ARBITRO
Ayroldi 6.5 Direzione all’inglese, lo aiuta una partita corretta.