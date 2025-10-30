Pagelle Torino: Maripan e Coco fermano il Bologna. Paleari salva i granata, Casadei l'arma in più

E' terminata a reti inviolate la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Torino, con un pari che sembra essere il risultato più giusto per quanto hanno offerto le due squadre sul terreno di gioco. Continua il momento positivo dei granata, che mantengono l'11° posto in classifica a quota 12 punti e che vogliono cercare di raggiungere la quota salvezza nel minor tempo possibile, magari per sperare anche in qualcosa di più rispetto agli obiettivi prefissati a inizio stagione. Punto conquistato anche grazie allo splendido lavoro della fase difensiva, con Maripan, Coco e Tameze che hanno retto il confronto alla grande contro Orsolini & co. Ennesima prestazione monumentale di Paleari, che continua a confermarsi uno dei punti cardine della squadra di Baroni.