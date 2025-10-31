Torino, arriva l'annuncio ufficiale sul futuro di Paleari: il comunicato del club  

Il comunicato del club

Ilha mostrato soddisfazione per il rendimento del secondo portieree oggi ha ufficialmente annunciato il suo rinnovo di contratto. Con l’infortunio di Israel c’era un pò di preoccupazione in casa granata. Paleari però, ha risposto più che presente nelle due gare in cui è stato chiamato in causa contro Genoa e Bologna. In particolare contro la squadra di Vieira, ha sfoggiato due autentici miracoli allo scadere che sono valsi 3 punti per il Torino. La società non ci ha pensato su due volte e vedendo queste prestazioni dell’estremo difensore 32enne, ha deciso di rinnovargli il contratto di 1 anno, fino al 30 giungo 2027.

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alberto Paleari fino al 30 giugno 2027. Paleari è nato a Giussano il 29 agosto 1992. Cresciuto calcisticamente nel Seregno, ha militato anche per tre anni nel settore giovanile del Milan. Dopo aver vestito tra le altre le maglie di Mantova, Virtus Verona e Giana Erminio, nel 2016 si è trasferito al Cittadella dove in quattro stagioni ha disputato 102 partite. Acquistato dal Genoa, il 30 novembre 2020 ha fatto il suo esordio in Serie A nel match disputato contro il Parma. Al Benevento dal luglio 2021, con la squadra giallorossa ha collezionato 114 gare. Nel luglio 2024 è arrivato al Toro: ha esordito in granata il 29 settembre seguente, scendendo in campo nella partita casalinga di Serie A contro la Lazio. In questa stagione Paleari ha giocato in Coppa Italia contro il Pisa e nelle ultime due gare di campionato contro Genoa e Bologna. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro”.