Baroni: "Il Torino può guardare in alto, ma serve umiltà"

E' la vigilia di Torino-Pisa, una sfida che può dire tanto per i granata in chiave futura. Marco Baroni la pensa così sulla squadra e il momento: "La nostra crescita è costante, non dobbiamo scendere dalla nostra prestazione massimale: stiamo lavorando sulle basi che devono essere solide, poi potremo guardare in alto". Poi sul momento dei granata reduci da otto punti conquistati nelle ultime quattro giornate. "Affrontiamo un Pisa ostico e fisico, ha ottenuto punti contro grandi squadre ed è in fiducia - dice sull'avversaria di domani alle 15 al Grande Torino - perciò servirà una prestazione completa: non possiamo scendere di un solo gradino dalla nostra miglior versione. Paleari ancora titolare? "Su questo argomento mi sono già espresso. Ho un gruppo di valore, tutti i calciatori a disposizione hanno le carte in regola per essere titolari. Paleari sta facendo molto bene, siamo felici delle sue prestazioni". Condizioni di Ngonge. "Non sta benissimo, ha qualche problemino fisico. Però ha fatto un'ottima settimana, ha lavorato e sarà della partita. Ho degli attaccanti bravi".
Poi sul Pisa: "È un'ottima squadra, allenata bene e che arriva da ottime prestazioni. Ai ragazzi ho detto che la prestazione da fare deve essere importante, non bisogna abbassare il livello della gara precendente. Il risultato sta lì, in quello che riesci a mettere in campo". Baroni fa il punto sulle condizioni di Ismajli e Anjorin "Ismajli sta bene, si è allenato con continuità e giocherà. Il suo problema è la tenuta dei 90', lo valuteremo a gara in corso. Su Anjorin i giudizi sono positivi, è un giocatore importante e ci darà una mano; il suo apporto al momento non è sulla partita intera ma a una sola parte. Sta recuperando da una fascite, serve tempo".