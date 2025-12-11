Vagnati rompe il silenzio, il messaggio dopo l'esonero dal Torino: "Sono stati anni..."

In casa Torino la giornata di mercoledì 10 dicembre è stata densa di colpi di scena. Su tutti l'esonero di Davide Vagnati nel ruolo di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club . Cairo e tutta la società hanno optato per questa scelta visto il periodo non proprio positivo e i risultati negativi che sono stati ottenuti in questi primi mesi di campionato. La formazione allenata da Baroni è invischiata nella zona retrocessione con 14 punti e nell'ultimo turno ha perso contro il Milan facendosi rimontare da 2-0 a 3-2. A pagare è stato proprio Vagnati che ha deciso di mandare un messaggio sui social.

Torino, il messaggio di Vagnati

"Sono stati anni intensi, vissuti con grande responsabilità e impegno": è iniziato così il messaggio social di Davide Vagnati, esonerato da direttore tecnico del Torino dopo cinque anni e mezzo. "Aver rappresentato una società così importante mi ha gratificato e onorato - ha aggiunto sul proprio profilo Instagram - ringrazio il presidente e tutti coloro che hanno, insieme a me, vissuto e condiviso questo lungo percorso. Forza Vecchio Cuore Granata". E al suo posto la società ha deciso di richiamare Petrachi, già al timone prima dell'arrivo di Vagnati...

Petrachi nuovo ds

La nota ufficiale pubblicata nella giornata di ieri, mercoledì 10 dicembre, del club granata si è conclusa con l'annuncio del 'nuovo' direttore sportivo: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".