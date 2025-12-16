Tuttosport.com
Toro, Israel è un caso: di nuovo retrocesso dopo appena 11 mesi

La parabola del portiere, ormai diventato il vice di Paleari. Già a gennaio allo Sporting aveva perso il posto da titolare. Baroni: "Adesso deve ritrovare serenità"
Ivana Crocifisso
1 min
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Pur di farlo giocare contro la Cremonese lo staff granata ha fatto ricorso a un guanto speciale che potesse garantire ad Alberto Paleari la perfetta mobilità di due dita della mano destra. Sabato Franco Israel è tornato in panchina, dopo aver disputato da ti

