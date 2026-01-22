Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Toro, altri guai: Baroni perde anche Masina

Più grave del previsto il ko in finale di Coppa d’Africa. Il tecnico non può contare sul rientro del difensore marocchino: brutto trauma contusivo al bacino. Out pure Aboukhlal, Gineitis e Ilic. Ansia per Simeone: lavora ancora a parte
Ivana Crocifisso
5 min
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - La novità di ieri al Filadelfia è stata il ritorno, dopo oltre un mese, di Adam Masina. Il difensore, con il Marocco, è arrivato fino alla finale di Coppa d’Africa (persa ai supplementari con il Senegal): proprio da quella gara Masina è uscito malconcio, tanto che il difensore va ad aggiungersi all’elenco degli indisponibili contro il Como. Una forte contusione al bacino: questo è il problema, non di poco conto, che gli impedirà di rispondere alla chiamata di Baroni e che probabilmente lo costringerà a dover rinunciare anche alla successiva sfida in programma al Grande Torino, quella col Lecce.

Torino, Emergenza infortuni: difesa corta e infermeria piena

Per la partita contro la squadra di Fabregas resta quindi l’emergenza in difesa: a disposizione ci saranno gli stessi uomini già visti contro la Roma - Tameze, Coco e Ismajli - oltre a Maripan. Il francese, sia in Coppa Italia sia in campionato contro i giallorossi, è stato schierato dall’inizio al posto del cileno. L’assenza di Masina, che impedirà all’allenatore di avere nuove alternative in attesa che si sblocchi il mercato, va ad aggiungersi alle altre già note. L’infermeria, in un momento cruciale della stagione - fra meno di due settimane è in programma pure la partita contro l’Inter di Coppa Italia - è ancora piuttosto affollata. Oltre a Masina non ci saranno sabato Gineitis e Aboukhlal: entrambi si sono fermati domenica e gli esami hanno confermato quello che si temeva, ossia un guaio muscolare (interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia sinistra) che porterà i due a dover restare lontano dai campi per tre o quattro partite, a seconda dell’evoluzione clinica dei rispettivi infortuni. Il lituano e l’ex Tolosa avevano trovato decisamente tanto spazio nelle ultime settimane. Aboukhlal col cambio di sistema aveva progressivamente trovato sempre meno posto nello scacchiere di Baroni e si stava ben adattando al ruolo da esterno nel 3-5-2, tanto da giocare sempre dall’inizio le cinque partite di questo 2026. Complice l’assenza di Pedersen - rientrato proprio quattro giorni fa - e la scelta di fare a meno di Biraghi e Nkounkou (tra problemi fisici e scelte di mercato), il marocchino si era riscattato dopo una prima parte di stagione non convincente. Pure Gineitis aveva finalmente ritrovato quella continuità che tanto gli era mancata nei primi mesi. Nonostante un Casadei in crescita, il lituano nell’ultimo periodo è stato sempre preferito al compagno.

Torino, Simeone verso il rientro: Baroni spera per Como

Se i tre non partiranno per Como, chi lavora per esserci è Simeone. Il Cholito nell’ultimo turno di campionato aveva ottenuto di poter andare in panchina nonostante la contusione al polpaccio rendesse impossibile la sua presenza in campo. Tutto per poter essere più vicino alla squadra, come già accaduto durante il precedente infortunio, quando contro il Milan aveva seguito i compagni da pochi passi. Questa volta l’argentino punta a rientrare sì, nei convocati, ma per ritagliarsi spazio, magari a gara in corso. "Simeone - ha spiegato il tecnico del Torino sabato - ci è mancato molto e conto di recuperarlo in settimana". Anche ieri l’attaccante non si è allenato col gruppo, svolgendo per precauzione un lavoro personalizzato. Se non sentirà dolore, allora ci sono buone probabilità che possa essere della partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS