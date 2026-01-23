Baroni verso Como-Torino: "Zapata c'è, Tameze in difesa, sorpresa Obrador". Su Simeone...

Baroni, conferenza Como-Torino

L'allenatore del Torino, Baroni, presenta sfida al Como: "Esame importante. Abbiamo ancora il dolore di quella sconfitta all'andata. Loro stanno bene e sono in fiducia sotto tutti gli aspetti. Hanno grande palleggio, verticali molto organizzati ed è quello che dovremo togliergli. Dalla nostra parte, occorre una gara di spessore mentale, personalità e aggressività". Su Fabregas: "È un allenatore che farà una carriera importante, un illuminato che ha dato una strada alla società. Sono cresciuti insieme, stanno facendo qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Può diventare tra i top in Europa". Sul neo arrivato Obrador: "È probabile che faccia uno spezzone a Como. Il ragazzo ha una condizione fisica accettabile, dovrà lavorare per integrarsi al gruppo. Ha qualità tecnica e gamba, lavoreremo sulla parte difensiva. È giovane e interessante, potrà dare il suo contributo". Sui giovani integrati in prima squadra: "È in linea con il nostro progetto futuro. Perciun ha fatto tutto il ritiro con noi, Pellini e Acquah si allenano da tempo con noi: vanno completati dal punto di vista fisico, ma possono trovare anche spazio. E non è detto che non avvenga".

Zapata e le condizioni di Simeone

Il tecnico poi parla delle condizioni di Simeone: "Faremo valutazioni, ma è molto difficile. Il rischio di ricaduta è alto e non possiamo permetterci di correrli. È probabile che si riveda dalla prossima settimana". Su Ngonge: "Sono contento della sua ultima prestazione. Questa è una partita in cui le soluzioni non saranno individuali, ma di squadra. Sia lui sia Njie hanno un ruolo più esterno, stanno lavorando e con la loro disponibilità si stanno centrando per dare un contributo". Sul bilancio sin qui: "Si fanno alla fine. La cosa positiva è la disponibilità che ho avuto dalla squadra, la dedizione dei giocatori e la capacità di sacrificio e attenzione. L'aspetto negativo è che vogliamo invertire l'andamento in casa, è una cosa che ci dà fastidio e mi dispiace. E poi trovare una continuità". Su Tameze: "Giocherà in difesa. Maripan? È un altro giocatore importante, che ha sempre giocato. Darà il suo contributo o dall'inizio o a gara in corso". Su Zapata: "Sarà della partita, ma devo ancora fare delle valutazioni. Viene a Como, deve dare un contributo se non da titolare ma a gara in corso".