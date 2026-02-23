Il Toro sta precipitando in B: Cairo caccia Baroni e prende D'Aversa con l'incubo derby all'ultima

Il Toro sta precipitando in B . E Cairo , dopo aver silurato il suo (ex) ds sodale Vagnati a dicembre e aver sfornato un mercato colpevole e insufficiente anche a gennaio con Petrachi , adesso caccerà Baroni , non volendo prendere la medesima decisione per se stesso. Ma poi, chissà, un giorno venderà il Toro? Glielo gridano (di nuovo) da due anni i tifosi e ieri, a fine partita, lo ha fatto persino lo stadio intero del Genoa : oltre 30 mila cuori, con i rossoblù a dare manforte nel canto ai gemellati fratelli granata. I quali (terribile a dirsi) hanno un incubo davanti agli occhi, oltre a questo labirinto frustrante dell’eterno cairismo, da lustri: retrocedere all’ultima giornata, quando il Torino dovrà affrontare la Juve. Manca davvero solo questo primato alla collezione di Cairo , in 21 anni. Ma cosa ne può chi ama il Toro?

Arriva D'Aversa

Ordunque, in assenza di colpi di scena D’Aversa prenderà il posto di Baroni. Già ieri sera si dirigeva a incontrare Cairo, dopo i nuovi colloqui telefonici con l’amico Petrachi (come già nelle scorse settimane: non solo, insomma, dopo questo crollo a Marassi). Per Baroni, in caduta libera da tempo e con la squadra che gli ha voltato le spalle o quantomeno non lo segue più, il destino appare segnato. D’Aversa è in ottimi rapporti con Petrachi da anni. In più come vice ha Sullo, già braccio destro di Ventura ai tempi del Toro appunto con Petrachi ds. È lui il prescelto, senza dubbio, davanti ai vari Gotti, Nesta, Pecchia, Cioffi. Riferiscono che D’Aversa si sia anche reso disponibile ad accettare un contratto sino a giugno con un premio in caso di salvezza. Con Baroni legato al Toro sino al 2027, pure questa malleabilità contrattuale di D’Aversa piace a Cairo. D’Aversa non allena dalla scorsa stagione: era alla guida dell’Empoli, finito in B (l’Empoli di Ismajli e Anjorin, manco a dirlo). Poi, mesi dopo, la rescissione del legame biennale in Toscana. E nelle scorse settimane D’Aversa aveva detto no al Verona: aspettava già il Toro… Cairo si aggrappa a una reazione che sembra persino un miracolo, a oggi. In questo momento i granata sono una squadra allo sbando, sconnessa e scollegata, senza fame, senza amor proprio, senza spirito di sacrificio, senza gioco e senza difese, dall’elettroencefalogramma piatto, in un crollo vertiginoso, mentre alle spalle più formazioni recuperano terreno. Lo stesso Genoa ha raggiunto i granata. E se oggi la Fiorentina batterà il Pisa, la B sarà appena a 3 punti di distanza, per il Torino. Un Torino al 6° ko nelle ultime 8 partite di campionato, con la peggior difesa della A, 47 reti subite. Peggio (55) solo nell’anno della retrocessione del ’59: ed è tutto dire.