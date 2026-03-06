D'Aversa, rimpianti Toro a Napoli: "Potevamo uscire imbattuti, non abbiamo mai mollato"

NAPOLI - Primo ko per D'Aversa sulla panchina del Torino . Dopo la vittoria con la Lazio arriva la sconfitta del Maradona per 2-1 contro il Napoli . Il tecnico granata ha parlato così ai microfoni di Dazn nel postpartita: "Nel primo tempo ci siamo trovati sotto, ma a parte il gol e una girata di Hojlund ci sono state poche occasioni del Napoli. Anche dopo il secondo gol non abbiamo mai mollato, dopo il gol di Casadei abbiamo avuto addirittura una grande chance per poter uscire imbattuti da questo stadio. Poi la differenza la fa la determinazione nel cercare o nel non subire il gol, usciamo con qualche rimpianto perchè le occasioni le abbiamo avute anche noi".

"Il Torino non merita questa classifica"

Il tecnico granata aggiunge: "Il tasto in cui sto battendo molto è che bisogna andare in campo con coraggio, devo dire che sia contro la Lazio, ma anche stasera, non ci dimentichiamo che stasera abbiamo affrontato la squadra che l'anno scorso ha vinto lo Scudetto, quindi è una squadra molto forte, abbiamo cercato di fare la partita poi il valore dell'avversario è importante. Il risultato è conseguenza degli episodi, noi dobbiamo migliorare a farli girare dalla nostra parte. Questa squadra non merita questa classifica. Il secondo gol era evitabile ed è differente tenere una partita il più possibile in equilibrio. Magari bisogna avere più cattiveria, ma non mi voglio fermare solo al risultato. Sull'errore tecnico ci si può lavorare, sotto l'aspetto dell'atteggiamento un po' meno, ma per quello che ho visto stasera sotto questo punto di vista sono soddisfatto".