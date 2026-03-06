21:06

Reazione Torino: ancora Vlasic protagonista

16' - Reazione Torino. Buon contropiede con Buongiorno che respinge su Zapata e poi, su sviluppi da calcio d'angolo, si ripropone il duello tra Vlasic e Milinkovic-Savic con il portiere bravo in tuffo a respingere il tiro angolato

21:03

Vlasic ci prova, Milinkovic-Savi in due tempi

11' - Nikola Vlasic calcia di prima dal limite dell'area ma troppo centrale e rasoterra, Vanja Milinkovic-Savic para in due tempi

20:57

GOL NAPOLI! Allison Santos sblocca il match!

7' - GOL NAPOLI - Destro vincente da fuori area di Allison Santos che beffa un Paleari poco attento sul suo palo, 1-0 Napoli!

20:56

Miracolo Paleari su Olivera!

7' - OCCASIONE NAPOLI - Parata pazzesca, da terra, di Paleari su conclusione ravvicinata di Olivera

20:54

Politano ci prova, facile parata di Paleari

5' - Prima conclusione in porta arriva con un mancino debole e centrale di Politano (servito da Hojlund), para facile Paleari

20:49

Fischio d'inizio!

1' - Al via la sfida del Maradona tra Napoli e Torino con gli ospiti a calciare il primo plalone

20:30

Sanremo al Maradona: canta Sal Da Vinci

Fresco vincitore del Festival di Sanremo con “Per sempre sì”, brano diventato ormai un tormentone, Sal Da Vinci sarà ospite al Maradona per la sfida di stasera tra Napoli e Torino. Il cantante, invitato dal club partenopeo, si esibirà prima della sfida. Un riconoscimento importante per il cinquantaseienne napoletano e tifoso azzurro



20:19

D'Aversa: "Dare continuità all'atteggiamento di domenica"

L'allenatore del Torino ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Simeone e Zapata hanno dimostrato di poter giocare insieme, entrambi gli attaccanti sono andati in gol contro la Lazio e cerco di sfruttare anche l'aspetto emotivo. La formazione è sempre dettata dal campo - aggiunge - Sicuramente verrà interpretata in maniera diversa, non avendo un play cercheremo di far rendere meno il loro palleggio. La partita si prepara sempre in modo diverso, in base alle nostre caratteristiche ma anche a quelle degli avversari".

Sulla mentalità del gruppo dopo il successo di domenica: "Non abbiamo avuto molto tempo, in questo momento bisogna andare veloci ma devo dire che c'è stata molta abnegazione e applicazione nell'apprendimento dei concetti. Bisogna preservare e dare continuità all'atteggiamento, che deve rispecchiare il lavoro settimanale"

20:17

Conte: "Nelle ultime 11 gare capiremo il nostro futuro"

L'allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita partendo dal rientro (in panchina) di Anguissa e De Bruyne: "È la prima settimana che si allenano con noi, è difficile fare delle valutazioni. Nelle scorse settimane abbiamo organizzato delle amichevoli, giocando di venerdì è stato impossibile e non siamo riusciti a capire realmente come stanno i due centrocampisti. Capiremo nel corso della partita se avremo bisogno di loro".

Sul rush finale: "Per noi sono tutte partite importanti, in queste 11 partite scriveremo il futuro, e in che competizione giocheremo l'anno prossimo. Sono partite importanti quella con il Lecce, con il Cagliari, e alla fine tireremo le somme. Non è la prima volta che giochiamo con tre sinistri in difesa, sono scelte tecniche".

20:11

La scalata di Politano

Matteo Politano, titolare, scriverà questa sera un'importante pagine della storia del Napoli. L'esterno azzurro aggancerà Carlo Buscaglia al 16° posto della classifica all time per presenze con la maglia azzurra. Politano, sbarcato a Napoli nel gennaio 2020 via prestito biennale dall'Inter (con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni di euro), raggiungerà stasera le 268 presenze a conferma della sua crescita e fede con la compagine partenopea.



19:50

Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Allison Santos; Hojlund.

Allenatore: Conte

TORINO (3-4-1-2) - Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.

Alllenatore: D'Avera

19:45

Napoli, la situazione dell'infermeria: torna De Bruyne

Quella di stasera contro il Torino al Maradona sarà la seconda gara senza nessuno dei “Fab4” in campo dal primo minuto: l’ultima risale al 3 dicembre contro il Cagliari in Coppa Italia. Lobotka sarà out per infortunio “da sovraccarico”, si attendono lumi sulle condizioni di McTominay, mentre Kevin De Bruyne e Anguissa partiranno dalla panchina. Poi bisogna aggiungere anche Rrahmani, che l’anno scorso le giocò tutte, oltre a Di Lorenzo e Neres, che non si rivedranno prima di metà aprile. In totale, dunque, sei “titolarissimi” della formazione tipo immaginata da don Antonio, un’emergenza che ormai accompagna come un’ombra l’esperienza 2.0 del tecnico salentino a Napoli.

19:30

Conte-D'Aversa, amici rivali: la storia e gli scontri diretti

I due allenatori si conoscono da una ventina d’anni: nella stagione 2005/2006 D’Aversa era un centrocampista del Siena, Conte invece era il vice del tecnico Gigi De Canio. I due si sono avvicinati, così come le rispettive mogli, Claudia (quella dell’allenatore granata) ed Elisabetta (quella del collega azzurro), tanto che poi i coniugi D’Aversa sono stati padrino e madrina di battesimo della figlia di Conte, Vittoria, mentre i coniugi Conte lo sono stati della figlia di D’Aversa, Sofia. I due tecnici amici si sono già affrontati cinque volte in carriera: un pareggio per 2-2 nel primo confronto (Parma-Inter dell’ottobre del 2019), poi quattro vittorie consecutive per l’allenatore pugliese, un doppio 1-2 in altrettanti Parma-Inter, un 1-0 e un 3-0 l’anno scorso quando il Napoli di Conte ha affrontato l’Empoli di D’Aversa

19:16

Torino, i probabili 11 di D'Aversa

TORINO (3-4-2-1) - Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Vlasic; Zapata.

Alllenatore: D'Avera



19:15

Napoli, i probabili 11 di Conte

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Allison Santos; Hojlund.

Allenatore: Conte

19:10

Dove vedere Napoli-Torino streaming e diretta tv

Napoli-Torino gara valida per la 28ª giornata di Serie e in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli