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"Zapata, sempre con noi"

Affetto per il centravanti, che si è sbloccato con D’Aversa: 2 gol   in 3 partite. È stato lui a ricevere più applausi e urla di incitamento
Ivana Crocifisso
1 min
Torino

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TORINO - Come ha risposto il tifo organizzato all’apertura dei cancelli del Filadelfia? Con l’assenza, esattamente quello che accade allo stadio Grande Torino ormai da settimane. Non c’erano gli Ultras a seguire l’allenamento della squadra di D’Aversa

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