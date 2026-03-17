"Zapata, sempre con noi"

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TORINO - Come ha risposto il tifo organizzato all’apertura dei cancelli del Filadelfia? Con l’assenza, esattamente quello che accade allo stadio Grande Torino ormai da settimane. Non c’erano gli Ultras a seguire l’allenamento della squadra di D’Aversa
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