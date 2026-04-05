D'Aversa: "Questi tre punti ci avvicinano molto al nostro obiettivo". Su Adams, Casadei e Prati...

Le dichiarazioni di Hiljemark

L’allenatore del Pisa Oscar Hiljemark è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa contro il Toro. Il tecnico svedese ha dichiarato: “Ho visto Moreo e Meister stanchi. Anche la partita è cambiata, loro giocano sulla fisicità. Ho pensato di creare superiorità in mezzo al campo con Tramoni. E infatti ha creato una grande occasione. La classifica non è cambiata: mancano ancora 7 partite. Io ho visto una squadra che ci ha provato e che ha giocato bene. Stasera come le altre serate è stato difficile, da domani si lavora. Adesso siamo in una situazione diversa perché non siamo a campionato iniziato. Se non fai gol è difficile. Torino che è entrato bene in campo nel secondo tempo e la partita è cambiata. Una occasione, un gol. Molto frustrante”.