D'Aversa, la Juve e l'anniversario di Superga: la richiesta al Toro pensando già al derby

Roberto D'Aversa ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria interna contro il Verona per 2-1 decisa dalle reti di Simeone e Casadei . Il tecnico del Torino ha dichiarato: "La squadra sta facendo un percorso importante, frutto del duro lavoro durante la settimana. Nel primo tempo abbiamo subito troppo il peso della partita, nella ripresa invece siamo stati più sul pezzo. Bisogna continuare così, togliendoci più soddisfazioni possibili perchè è giusto che il Torino occupi determinate posizioni di classifica, lontane dalle ultime dove ci trovavamo qualche settimana fa".

Le parole di D'Aversa

"Tutto questo va fatto per l'importanza della maglia che indossiamo e per la tifoseria che ci sostiene, oltre che per l'ambizione di guadagnare più posizioni di classifica possibili. Questi ragazzi hanno dei valori importanti, che li hanno portati a uscire da una situazione di classifica difficile. L'ultima di campionato contro la Juventus? Sappiamo quanto sia importante e quanto ci tenga il pubblico. Intanto - conclude il tecnico granata - pensiamo ad arrivare all'anniversario di Superga con il massimo dei punti, poi ci concentreremo sull'affrontare una squadra che sappiamo essere più forte di noi".

Le dichiarazioni di Sammarco

"Le prestazioni sono buone ma facciamo fatica a fare gol. Dobbiamo continuare a lavorare, al di là della classifica, che è difficile da guardare e commentare". Queste le parole di Paolo Sammarco, allenatore del Verona intervenuto ai microfoni di Rai Radio in seguito alla sconfitta esterna per 2-1 contro il Torino. "E' evidente che ci manca qualcosa - ammette il tecnico scaligero -. Dobbiamo continuare a dare il massimo, ce lo richiede il nostro status di professionisti. Non è ancora il momento di parlare del futuro, io sono a disposizione della società e sto dando il massimo, anche se purtroppo i risultati non stanno arrivando".