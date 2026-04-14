Così Casadei ha sorpreso tutto il Toro

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TORINO - Appena un mese fa, D’Aversa dichiarava: «Casadei se non gioca deve farsi delle domande. E deve capire che può diventare un calciatore importante solo allenandosi bene di giorno in giorno»
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