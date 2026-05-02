D'Aversa: "Il Toro è partito bene, con Simeone occasione clamorosa. Mi sono arrabbiato perché..."

UDINE - "Siamo partiti bene e abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Simeone. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, il rammarico è esser andati sotto nel punteggio poco prima dell'intervallo. Mi sono arrabbiato molto per questo. Nel secondo tempo non siamo rientrati con la cattiveria e la determinazione che ci ha contraddistinto. Sul secondo gol abbiamo sbagliato tutto e lì la partita è finita". Lo dice il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, ai microfoni di Rai Radio 1, dopo la partita persa per 2-0 contro l'Udinese.