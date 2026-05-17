D'Aversa non ci sta: "Se giochi così non puoi fare 0 punti. E Caprile..."

"Abbiamo avuto diverse occasioni, ma devo riconoscere la bravura di Caprile , soprattutto nel secondo tempo". Queste le parole di Roberto D'Aversa , intervenuto al termine della trasferta di Cagliari dove il Torino si è arreso alla rimonta della formazione di Fabio Pisacane , a sua volta rientrata dalla Unipol Domus con la certezza matematica della salvezza. Decidono l'incontro Sebastiano Esposito (38') e Yerry Mina (45'+2'): di Rafael Obrador (36') invece la rete del momentaneo vantaggio ospite. I granata, che alla classifica non hanno più nulla da chiedere, preparano ora il derby della Mole che chiuderà la stagione con l'ultimo appuntamento in programma domenica 24 maggio al Grande Torino.

D'Aversa: "Non puoi tornare con 0 punti"

Così il tecnico del Toro: "Credo che ci sia stata fretta nel valutare alcune situazioni, come la mano di Folorunsho, ma non mi va di spostare le responsabilità della sconfitta su una gestione che a me non è piaciuta - ha dichiarato in conferenza stampa - . Dobbiamo crescere dal punto di vista della gestione, abbiamo buttato via la partita. Se vogliamo dare dei segnali, serve fare qualcosa. Obrador? Poteva calciare anche da più vicino, ma ha fatto sicuramente un gran gol. Deve ancora crescere però. La prestazione di tutti c’è stata e abbiamo creato tanto, ma la differenza l’ha fatta la determinazione. Potevamo far meglio. Quando giochi così non puoi tornare con zero punti".