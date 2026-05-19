Torino, trenta daspo ai tifosi prima del derby e contro la Juve c'è massima allerta

A pochi giorni dal derby della Mole tra Torino e Juventus , la questura di Torino ha notificato trenta Daspo ad appartenenti al gruppo “Ultras Granata 1969” . I provvedimenti sono stati emessi dalla digos in relazione a episodi verificatisi tra gennaio e febbraio. Le misure prevedono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per periodi fino a cinque anni e, in alcuni casi, anche l’obbligo di firma.

Gli episodi contestati tra Monza e Torino

Venti dei Daspo notificati riguardano quanto accaduto il 4 febbraio durante la sfida di Coppa Italia tra Torino e Inter disputata a Monza. Secondo la ricostruzione degli agenti, alcuni sostenitori granata avrebbero tentato di raggiungere il settore occupato dai tifosi nerazzurri, cercando di superare il cordone predisposto dalle forze di polizia. Gli accertamenti della digos hanno portato all’identificazione dei responsabili, successivamente colpiti dai provvedimenti restrittivi. Altri dieci Daspo fanno invece riferimento ai fatti del 18 gennaio, in occasione della gara di campionato tra Torino e Roma. In quel caso, gli ultras granata avrebbero cercato il contatto con i tifosi romanisti arrivati nel capoluogo piemontese dopo alcuni scontri avvenuti in autostrada con gruppi legati alla tifoseria della Fiorentina. Le indagini hanno consentito di ricostruire i movimenti dei gruppi coinvolti.

Massima allerta per il derby della Mole

In vista del derby tra Torino e Juventus, la macchina della sicurezza è già stata rafforzata. Gli investigatori stanno osservando con attenzione i gruppi ultras delle due squadre per prevenire eventuali tensioni o nuovi episodi di violenza. Il livello di allerta è aumentato anche alla luce degli scontri verificatisi due anni fa nella zona della Gran Madre, alla vigilia della stracittadina. A preoccupare le autorità sono inoltre i tentativi registrati lo scorso novembre di contatto tra tifosi granata e juventini prima della gara d’andata. In quell’occasione furono identificati circa cento sostenitori del Torino, molti dei quali riconducibili proprio al gruppo “Ultras Granata 1969”. Le forze dell’ordine puntano ora a garantire che il derby si svolga senza criticità dentro e fuori dallo stadio.

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