Il Toro verso il derby con la Juve: condizioni Ismajli e possibili scelte in attacco di D'Aversa

Torino, le novità dal campo verso la Juve

Si avvicina la sfida alla Juventus in programma all'Olimpico Grande Torino, e il Toro si prepara cercando di capire se potrà recuperare alcuni elementi in vista della partita di domenica. D'Aversa spera di riavere a disposizione Ardian Ismajli per il derby: il centrale albanese è ai box dal 26 aprile, dopo aver riportato una lesione parziale al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto a saltare le sfide con Udinese, Sassuolo e Cagliari. Le sue condizioni, però, sono in netto miglioramento e cresce l’ottimismo per un suo recupero. L’emergenza difensiva obbliga Il tecnico a fare i conti con assenze pesanti: Maripan sarà indisponibile per squalifica, mentre Marianucci resta in dubbio per problemi fisici. Per questo il rientro di Ismajli sarebbe decisivo, così da poter comporre la linea a tre con Coco ed Ebosse davanti a Paleari.

Le ultime su centrocampo e attacco

Novità anche in mezzo al campo, dove Gineitis rientra dopo il turno di stop e si candida a riprendere posto in mediana accanto a uno tra Ilkhan, Casadei e Prati. Sugli esterni Pedersen appare favorito su Lazaro per la fascia destra, mentre Obrador partirà dal primo minuto sulla corsia opposta. Confermata anche la presenza di Vlasic sulla trequarti. Davanti, infine, il tecnico granata non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi. L’orientamento sembra quello di puntare su due centravanti per affrontare la Juve con un atteggiamento offensivo: al momento Simeone e Zapata sono leggermente avanti rispetto ad Adams per una maglia da titolare.