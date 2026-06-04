 Casadei: non solo il Brighton, si muove anche l’Everton

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TORINO - In Inghilterra ha esordito ancora giovanissimo, ben prima di collezionare la prima presenza in Serie A, quella che sarebbe arrivata solo col Torino, ad inizio 2025. La Premier conosce bene le qualità di Cesare Casadei
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