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 Casadei: non solo il Brighton, si muove anche l’Everton

Il nuovo procuratore del centrocampista, Ramadani, ha raccolto sondaggi diversi in Inghilterra. Al momento Cairo non ha intenzione di venderlo, a meno di offerte irrinunciabili
Ivana Crocifisso
1 min
Cesare CasadeiCalciomercato Torino
 Casadei: non solo il Brighton, si muove anche l’Everton© Marco Canoniero
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TORINO - In Inghilterra ha esordito ancora giovanissimo, ben prima di collezionare la prima presenza in Serie A, quella che sarebbe arrivata solo col Torino, ad inizio 2025. La Premier conosce bene le qualità di Cesare Casadei

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