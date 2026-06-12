Abate, risoluzione consensuale con la Juve Stabia: è ufficiale. Ora il Torino lo aspetta

Ormai manca soltanto l'annuncio ufficiale e poi Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Torino. Dopo un'ottima stagione alla Juve Stabia, il trentanovenne è stato scelto per guidare i granata nelle prossime due stagioni. La società campana - che si è garantita la permanenza in Serie B grazie a un cambio di società - ha salutato Abate con un post emozionante. Le parti hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto. Adesso è tutto pronto per l'annuncio dell'arrivo al Torino.