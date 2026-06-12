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Abate, risoluzione consensuale con la Juve Stabia: è ufficiale. Ora il Torino lo aspetta

L'allenatore trentanovenne non è più legato alla società campana. Adesso mancano soltanto firma e annuncio ufficiale per iniziare l'avventura in granata
3 min
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Ormai manca soltanto l'annuncio ufficiale e poi Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Torino. Dopo un'ottima stagione alla Juve Stabia, il trentanovenne è stato scelto per guidare i granata nelle prossime due stagioni. La società campana - che si è garantita la permanenza in Serie B grazie a un cambio di società - ha salutato Abate con un post emozionante. Le parti hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto. Adesso è tutto pronto per l'annuncio dell'arrivo al Torino.

Ufficiale la risoluzione con la Juve Stabia

Campionato chiuso al settimo posto, poi l'eliminazione per mano del Monza nella semifinale dei playoff: la stagione della Juve Stabia è stata più che positiva. Merito proprio di Ignazio Abate, arrivato a Castellammare di Stabia soltanto un anno fa. Adesso per lui la grande occasione al Torino.

La società campana e il tecnico hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Ecco la nota: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Ignazio Abate. Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio. La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".

Il Torino lo aspetta

Chiuso il capitolo alla Juve Stabia, per Ignazio Abate si spalancano le porte della Serie A. Il trentanovenne ha raggiunto da giorni l'accordo con il Torino. Pronta la firma sul contratto che lo legherà alla società granata per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2028. Mancano soltanto l'annuncio ufficiale e poi inizierà il nuovo corso.

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