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Torino, il ritiro estivo si svolgerà a Pinzolo: ecco le date

Il club granata, in attesa di scoprire il volto del prossimo allenatore, ha reso noto luogo e periodo in cui prenderà il via la preparazione estiva
2 min
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Il Torino sarà in ritiro estivo a Pinzolo, in Trentino, dal 13 al 25 luglio. I granata si alleneranno al campo sportivo Pineta, cuore della val Rendena, e a quanto si apprende le sessioni saranno aperte al pubblico. La presentazione ufficiale della squadra è in programma venerdì 24 luglio alle 21 in piazza Carera. Ancora da definire, invece, il calendario delle partite amichevoli.

Toro, ritiro estivo in Trentino. E in panchina...

Lo scorso anno il club granata ha svolto il proprio ritiro estivo a Prato allo Stelvio, in Alto Adige, dal 14 al 26 luglio. Sulla panchina del Torino sedeva Marco Baroni, a cui è poi subentrato a stagione in corso Roberto D'Aversa che ha concluso egregiamente la stagione. Nonostante ciò, il suo ruolo non verrà probabilmente confermato. A dirigere la squadra in Trentino il prossimo luglio potrebbe infatti esserci l'ormai ex allenatore della Juve Stabia, Ignazio Abate. Il club campano ha ufficializzato la rescissione contrattuale con l'ex difensore del Milan, spianando quindi la strada alla potenziale nuova relazione tra Abate ed il club di Cairo. Ore decisive in casa Toro...

 

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