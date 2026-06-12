Torino, il ritiro estivo si svolgerà a Pinzolo: ecco le date

Il Torino sarà in ritiro estivo a Pinzolo, in Trentino, dal 13 al 25 luglio. I granata si alleneranno al campo sportivo Pineta, cuore della val Rendena, e a quanto si apprende le sessioni saranno aperte al pubblico. La presentazione ufficiale della squadra è in programma venerdì 24 luglio alle 21 in piazza Carera. Ancora da definire, invece, il calendario delle partite amichevoli.