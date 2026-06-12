Torino, ora è ufficiale: Abate è il nuovo allenatore. D'Aversa saluta i granata

Il Torino ha deciso di separarsi da D'Aversa . L'allenatore è arrivato in granata dopo l'esonero di Baroni e al termine della stagione, la società ha pensato di optare per un nuovo cambiamento. Il ds Petrachi , assieme a Cairo , ha avuto l'idea di ripartire da un tecnico giovane e ambizioso, infatti al posto dell'ex Parma, Empoli e Lecce, è ha firmato Ignazio Abate . L'ufficialità ( dopo quella della risoluzione con la Juve Stabia ) per l'ex terzino è arrivata assieme a quella della separazione con D'Aversa.

Torino, il comunicato su D'Aversa

Con una nota ufficiale sui propri canali, il Torino ha comunicato l'addio con D'Aversa: "Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera".

Torino, ecco Abate

Allo stesso tempo il club ha comunicato l'arrivo di Abate: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Nato il 12 novembre 1986 a Sant’Agata de’ Goti (provincia di Benevento). Ex calciatore, di ruolo difensore, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, debuttando nel professionismo con la casacca rossonera il 3 dicembre 2003, appena diciassettenne, negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze con le maglie di Napoli, Piacenza, Modena ed Empoli, e conosce già l'ambiente granata, avendo militato nel Torino nella stagione 2008-2009. Si è poi affermato definitivamente con il Milan, con cui ha disputato 306 partite ufficiali e segnato 3 gol, conquistando uno Scudetto e due Supercoppe Italiane. Vanta, inoltre, 22 presenze e un gol con la Nazionale Italiana maggiore, con la quale ha raggiunto il secondo posto all'Europeo del 2012 e il bronzo alla Confederations Cup del 2013".