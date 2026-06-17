Il Frosinone parlerà americano. Poi toccherà al Toro?

FROSINONE - Le dichiarazioni che il presidente Maurizio Stirpe aveva fatto a Parma lo scorso 5 giugno a margine della presentazione dei calendari di Serie A, ora sembrano essere suffragate dalla realtà. Il Frosinone sarebbe vicino all’ingresso di nuovi investitori stranieri, pronti ad affiancare la famiglia Stirpe nella gestione della società. Il club ciociaro, che per la quarta volta è approdato nella massima serie, si prepara dunque a vivere una fase importante non solo sul piano prettamente sportivo, ma anche sotto il profilo societario. A manifestare interesse per la società laziale non sarebbero alcuni investitori canadesi, che in passato avevano fatto trapelare una certa vicinanza al Frosinone , ma la “Gamechanger 20”, il gruppo americano che controlla l’Ipswich Town , storico club inglese anch’esso fresco di promozione in Premier League.

Frosinone Usa, ma Stirpe...

A guidare l’operazione c’è l’imprenditore Brett Johnson, figura di spicco nel panorama degli investimenti sportivi e fondatore e presidente di due importanti realtà finanziarie. La classica fumata bianca potrebbe arrivare a breve, dando così il via ad un nuovo importante capitolo per la società gialloblù. Restano ovviamente ancora da limare i dettagli dell’operazione, anche se l’ipotesi più probabile è che il fondo acquisisca una quota di maggioranza, con la minoranza che resterebbe comunque alla famiglia Stirpe, da ben 23 anni alla guida del club: un’operazione da circa 30 milioni. Indubbiamente l’arrivo di questo fondo avrebbe il potere di rilanciare il progetto serie A con programmi sicuramente più ambiziosi. Si attendono ora gli sviluppi della situazione e con grande curiosità la classica conferenza stampa in programma l’1 luglio, intanto tra i tifosi cresce l’entusiasmo e si attende l’apertura della campagna abbonamenti: l’obiettivo è polverizzare il record di 11.197 della stagione 2018-2019.

La situazione Torino

Il Frosinone potrebbe quindi aggiungersi all’elenco di società di Serie A con proprietà straniera, un elenco a cui potrebbe essere iscritto anche il Torino nei prossimi mesi: come raccontato negli scorsi giorni, negli uffici di Bank of America (l’istituto finanziario incaricato di promuovere il dossier Torino per la compravendita della società) sono arrivate tre manifestazioni d’interesse al club granata da parte di fondi di investimento e holding attive nel settore dello sport. La valutazione della società fatta dai candidati acquirenti è di poco inferiore ai 200 milioni: Cairo però chiede di più.