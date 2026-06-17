Walukiewicz, riscatto ufficiale del Sassuolo: quanto incassa il Torino  

Sebastian Walukiewicz è un giocatore del Sassuolo . Dopo aver annunciato la cessione a titolo definitivo di Ruan Tressoldi all' Atletico Mineiro , il club neroverde ha ufficializzato anche il riscatto del difensore polacco, arrivato dal Torino la scorsa estate. Sorridono i granata, che potranno contare su un piccolo tesoretto in vista del mercato estivo.

Walukiewicz passa al Sassuolo

Sebastian Walukiewicz ha convinto il Sassuolo. Il difensore polacco ha collezionato 36 presenze con la maglia neroverde nella scorda stagione. Le buone prestazioni gli sono valse il riscatto. A renderlo noto è stato lo stesso Sassuolo, che è ripartito da Veronica Squinzi come nuovo amministratore delegato dopo l'addio di Giovanni Carnevali passato alla Juventus.

Ecco la nota: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz dal Torino FC. Il difensore, di nazionalità polacca, è arrivato a Sassuolo nell’estate 2025 dopo l’esperienza con la maglia granata. In neroverde ha collezionato 36 presenze per un totale di 2965′ di gioco tra campionato e Coppa Italia, confermandosi uno dei calciatori più utilizzati in questa stagione di Serie A. Walu ancora in neroverde!".

Sorride il Torino

Il nuovo corso del Torino con Ignazio Abate in panchina è pronto a iniziare. L'ex allenatore della Juve Stabia ha deciso di far allenare i calciatori a porte aperte prima del ritiro di Pinzolo, così i tifosi potranno assistere. Nelle fila del Torino, però, non ci sarà Sebastian Walukiewicz.

Il difensore polacco ha salutato i granata dopo una sola stagione, in cui ha giocato 30 partite tra Serie A e Coppa Italia nell'annata 2024/25. La cessione del ventiseienne porterà cinque milioni di euro nelle casse del Torino, che potrebbero così essere reinvestiti per i colpi in entrata.