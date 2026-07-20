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Toro, nell’emergenza a brillare è Luongo  

Nella prima amichevole a Pinzolo il giovane centrocampista è stato uno dei granata che ha convinto
Andrea Piva
1 min
TorinoLuongoabate
Torino

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PINZOLO - «Chi tra i giovani mi sta colpendo di più? Luongo. Ma mi aveva già impressionato quando si era allenato con noi al Filadelfia». Una bella investitura quella di Duvan Zapata nei confronti del giovane centrocampista. Quando il capitano granata si era espresso in questo

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