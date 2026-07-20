Toro, nell’emergenza a brillare è Luongo  

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PINZOLO - «Chi tra i giovani mi sta colpendo di più? Luongo. Ma mi aveva già impressionato quando si era allenato con noi al Filadelfia». Una bella investitura quella di Duvan Zapata nei confronti del giovane centrocampista. Quando il capitano granata si era espresso in questo
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