"River? No. Solo Toro"

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«Non guardiamo come è andata quest’ultima partita, durante il ritiro le gambe sono pesanti e tutto è più diffi cile. Ciò che conta è che stiamo creando qualcosa di bello». Non appena la partita contro il Cittadella è terminata, Abbonati per continuare a leggere
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