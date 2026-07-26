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"River? No. Solo Toro"

La nota positiva arriva dalle parole di Simeone: "Non era il momento di andare in Argentina. Il ritorno dei tifosi ci può dare una spinta in più"
Andrea Piva
1 min
Torinogiovanni simeoneRiver Plate
Torino

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«Non guardiamo come è andata quest’ultima partita, durante il ritiro le gambe sono pesanti e tutto è più diffi cile. Ciò che conta è che stiamo creando qualcosa di bello». Non appena la partita contro il Cittadella è terminata,

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