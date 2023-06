Toro: la settimana dei due sì. Ecco chi deve dare una risposta

TORINO - La conferma di Ivan Juric è una garanzia per il futuro. Perché il tecnico di Spalato ha ottenuto precise garanzie: non si vendono i big e verranno riscattati i prestiti . E adesso si aspettano le conferme di Giuseppe Scurto , tecnico della Primavera che ha sfiorato lo scudetto valorizzando alcuni ragazzi interessanti, e Ruggero Ludergnani , il responsabile del settore giovanile che nell’ultimo periodo è stato avvicinato dal Bologna. I due protagonisti dovranno dare una risposta al club entro martedì 13 giugno . Ovvero, più semplicemente, dire se resteranno oppure se andranno a cercare fortuna altrove.

Sensazioni e certezze

L’impressione è che alla fine, nonostante i corteggiamenti di altri club, il binomio vincente resterà al suo posto per proseguire l’avventura e togliersi nuove soddisfazioni. Anche perché i rapporti dei due con Juric e il dt Davide Vagnati sono ottimi. Il tecnico croato, tra l’altro, ha pubblicamente fatto i complimenti al collega della Primavera. Insomma, tutti aspettano il doppio sì. Ed è probabile che lo stesso Urbano Cairo nella giornata di lunedì 12 giugno incontri i due per una stretta di mano. Da segnalare, inoltre, che nel ritiro di Pinzolo, a partire dal 17 luglio, Juric porterà con se alcuni ragazzi che hanno fatto bene in questa stagione con Scurto.