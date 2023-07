Buongiorno è l'Iron Man del Toro: palestra ed entusiasmo per stupire tutti

TORINO - Alessandro Buongiorno, cuore Toro , prossimo capitano granata, difensore che sta per prolungare il contratto per altri cinque anni. Il ragazzo, dopo aver esordito in azzurro contro l’Olanda in Nations League e incassato i complimenti di Roberto Mancini per la sua “grandiosa” prestazione, in questi giorni si trova a Torino. Dopo essere stato a New York , dove ha cenato con il presidente Urbano Cairo , e a Santo Domingo, si è fermato qualche giorno in città prima di concludere le sue vacanze in una località italiana. E in questo blitz torinese non ha perso tempo: Buongiorno si è presentato allo stadio Filadelfia per lavorare duro in palestra . Ieri e oggi, anche domani, per un inizio di luglio col botto.

Mai accontentarsi

Il ragazzo vuole farsi trovare pronto per il ritiro di Pinzolo che raggiungerà attorno al 20, qualche giorno più tardi rispetto a molti suoi compagni. Inutile ribadire come Ivan Juric punti molto su di lui, già durante la passata stagione, e in più di una circostanza il tecnico ha speso parole d’elogio nei suoi confronti: «In lui si vede lo spirito Toro, è il giocatore che è cresciuto più di tutti». Buongiorno, dopo l’esperienza in Nazionale, è carico e pronto a disputare una stagione ancora più positiva di quella che ha appena concluso. Il suo obiettivo è quello di aiutare la squadra a lottare per l’Europa, perché è proprio questo il traguardo della squadra. Un’Europa di prestigio, tanto per intenderci: si vuole conquistare l’Europa League. I giocatori partiti per le vacanze ci credono e Buongiorno, da capitano, dovrà portare una carica in più. Intanto si tiene in contatto con i compagni e nelle conversazioni si “sente” l’ottimismo per il futuro. Nell’ultimo campionato, un po’ per sfortuna e molto per alcune sviste arbitrali (vedi, tanto per fare un esempio, il doppio rigore negato contro il Monza), il Toro non è riuscito a centrare un piazzamento con vista e possibilità europee. Inutile tornare su quello che poteva essere e non è stato. Si riparte. Alessandro Buongiorno ha già cominciato a “picchiare” duro.