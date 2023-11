Torino, rinnovo di Gemello sotto l'albero: il rischio è di perderlo a zero

Altra fumata grigia per il rinnovo di Luca Gemello col Torino. Nei giorni scorsi, infatti, è stato in scena il summit tra l’agente del portiere maturato nel vivaio granata e la dirigenza torinista, che vorrebbe allungare il contratto dell’estremo difensore classe 2000. Nessun accordo trovato e parti che si sono lasciate ancora distanti tra loro. Il Toro vorrebbe allungare per altri due anni (più o meno alle attuali condizioni…) il rapporto col calciatore, che rappresenta un valore aggiunto anche a livello regolamentare in materia di liste dato che vi può essere iscritto come prodotto del Settore Giovanile. Un aspetto che lo rende ancor più prezioso per la società, oltre all’affidabilità dimostrata ogniqualvolta è sceso in campo negli ultimi due anni e mezzo. Il classico dodicesimo che tutti gli allenatori vorrebbero. A partire da Ivan Juric, che ne ha caldeggiato il prolungamento a gran voce già dopo il ritiro di Pinzolo.