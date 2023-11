Torino, la notte di Gemello: la novità arriva tra i pali

Vlasic, testa ok: disponibile per il Frosinone

Fiducia totale

Gemello, dunque, dall’inizio in una partita vera, difficile, piena di insidie contro una squadra che - anche a detta di Juric - sta giocando un calcio molto propositivo. Il Frosinone, infatti, a parte lo scivolone di Cagliari dove si è fatto clamorosamente beffare nei minuti di recupero, in campionato ha gli stessi punti del Torino (12) con tre vittorie, tre pari e tre sconfitte. Non sarà facile per i granata superare il turno e questo Ivan Juric lo sa bene. Il fatto che abbia deciso di schierare Gemello in un match come questo significa che nei suoi confronti ha piena fiducia. Oltretutto - considerazione tutt’altro che trascurabile - a Gemello scade il contratto a giugno e sono in corso le trattative per il prolungamento. Il fatto che Juric e il Toro gli concedano spazio in una partita così importante potrebbe agevolare il buon esito del discorso. Chiaro che se fosse stato “ancorato” alla panchina anche in Coppa Italia, manifestazione che quasi tutti gli allenatori sfruttano per schierare i dodicesimi (ma Juric per esempio non l’ha fatto l’anno scorso con Berisha), il morale di Gemello sarebbe diventato più sgonfio di una gomma bucata. E allora stasera il palcoscenico del Grande Torino sarà suo, dopo che nelle amichevoli estive, quando è stato utilizzato al posto di Milinovic-Savic (stasera in panchina dopo partite consecutive da titolare), se l’è cavata molto bene. Per rimanere in tema di portieri, Davide Vagnati sta prendendo in seria considerazione la possibilità di cedere in prestito a gennaio Mihai Popa (preso a parametro zero dal Voluntari e titolare nella nazionale under 21 romena, con la quale ha disputato 9 partite alle quali bisogna aggiungerne una con l’Under 23): si lavora per trovare una squadra di Serie B interessata a farlo giocare con continuità e aiutare così a comprendere il suo reale valore.