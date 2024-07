Sanabria, il Cagliari ci prova: il Toro chiede 10/12 milioni senza contropartite

Se c’è un allenatore con cui Antonio Sanabria nella sua carriera è sempre riuscito a esprimersi a buoni livelli, questo è Davide Nicola : insieme avevano contribuito alla salvezza del Genoa nella stagione 2019/2020 e lo stesso hanno poi fatto nel campionato successivo, al Torino, quando il paraguaiano era arrivato nel mercato di gennaio proprio su richiesta del tecnico, appena approdato in granata. Non stupisce quindi che proprio la punta sia uno dei rinforzi chiesti dal neoallenatore del Cagliari in questa sessione di mercato. La trattativa per portarlo in Sardegna non è però semplice: l’attaccante non è considerato incedibile, ma allo stesso tempo il Torino non ha né il bisogno né la volontà di privarsene a ogni costo. Davide Vagnati è pronto ad ascoltare tutte le eventuali offerte, ma perché l’affare vada in porto dovranno essere convincenti.

La richiesta del Torino

La società sarda negli scorsi giorni ha iniziato a muoversi per cercare di capire su quali basi ci sia la possibilità di imbastire una vera e propria trattativa, semplici sondaggi esplorativi portati avanti anche con l’entourage del calciatore da cui è però emerso che la richiesta del Torino per il cartellino di Sanabria è di almeno 12 milioni. Una cifra che non potrà essere abbassata neppure inserendo delle contropartite tecniche. Un po’ come è accaduto con la trattativa che sta portando Alessandro Buongiorno al Napoli,inizialmente il club campano aveva provato a inserire nell’affare il cartellino di Leo Ostigard, ricevendo però un secco no da Urbano Cairo. Solamente dopo aver alzato l’offerta economica per il difensore, Aurelio De Laurentiis è riuscito a chiudere l’affare. Lo stesso dovrà fare ora il Cagliari se vorrà accontentare Nicola e far indossare la maglia rossoblù a Sanabria.

Sanabria in cerca di riscatto

Lo scorso gennaio l’attaccante aveva rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2026 e la società granata non si ritrova quindi ora nella situazione di doverlo cedere a ogni costo per non correre il rischio di perderlo a zero fra un anno: motivo per cui per ora non ha intenzione di abbassare le proprie richieste economiche. E mentre in casa Cagliari si valuta il da farsi,in casa Torino il numero 9 ha iniziato la preparazione agli ordini di Paolo Vanoli, con l’obiettivo di mettersi in luce e giocarsi le proprie carte dopo una stagione non semplice dove ha prima dovuto digerire il ruolo di vice-Zapata, poi ha faticato a trovare la via del gol (appena cinque quelli segnati) e non è riuscito a confermarsi sui livelli del precedente campionato.