Udinese, Padelli: "Contro Fiorentina e Inter due grandi partite"

UDINE - "Con la Salernitana avevamo un’occasione improntate , era un jolly che ci avrebbe potuto aprire un campionato diverso ma ci sta nell’ambito di un processo di crescita una battuta d’arresto". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Udinese Tv, il portiere Daniele Padelli : "A Bologna però abbiamo dato subito una risposta improntate con un gruppo con tanti ragazzi forti e giovani che stanno crescendo nella quotidianità del lavoro e riprendendo il cammino. Deulofeu e un ottimo ragazzo, un professionista incredibilmente serio. Per quello che fa in campo potrebbe un po’ atteggiarsi e invece è un esempio: è sempre sul pezzo. Forse a volte abbiamo avuto poca fiducia in noi stessi ma quella viene col tempo e con la conoscenza . Ci sono tanti giovani a cui bisogna far tempo anche per amalgamare il gruppo. Questa squadra ha potenzialità e qualità a bizzeffe, c’è ancora tanto potenziale non espresso".

Per questo finale abbiamo i nostri obiettivi

"Success io lo chiamo affettuosamente “Tyson” - prosegue Padelli - sembra quasi che con il suo strapotere fisico giochi contro i ragazzini. Raramente nella mia carriera ho visto un giocatore con queste doti. Anche Udogie è in un grande momento sono convinto che raggiugnerà la Nazionale. Silvestri la merita nell’immediato pochi portieri hanno la sua continuità è una sicurezza e non sbaglia mai la sua chiamata dovrebbe essere naturale. Lo merita per come lavora ogni giorno, abbiamo un ottimo rapporto. Io cerco di allenarmi sempre al meglio per farmi trovare pronto. Sono a disposizione della società e dei ragazzi più giovani per portare la mia esperienza nello spogliatoio. Per questo finale abbiamo i nostri obiettivi, affronteremo tutte le ultime partite al 100% per portare a compimento la strada intrapresa e gettare le basi per le stagioni successive. Contro Fiorentina e Inter saranno due grandi partite, soprattuto quella contro i nerazzurri in lotta per lo scudetto la guarderanno in tutto il mondo e chissà che non si veda un’altra grande squadra. Ringraziamo i tifosi, è stato bellissimo ritrovarli dopo due anni, c’è un grande entusiasmo e loro ci danno una grande spinta”. Infine, "Complimenti ai ragazzi della Primavera perché sono riusciti a portare l’Udinese, una grande società, nel posto dove merita e cioè in primavera uno", ha dichiarato Padelli.