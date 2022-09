Deulofeu esclusivo: «La mia Udinese, una squadra di leoni»

Il patron Pozzo sogna di rivedere la squadra in Europa.

«A me non piace parlare di cosa potrebbe accadere. Ora il messaggio da far passare è un altro: solo continuando a correre forte, l’Udinese può continuare a vincere le partite in Serie A».

L’Atalanta può essere un modello da seguire?

«Beh, l’Udinese ai tempi di Di Natale certi risultati li ha raggiunti prima dell’Atalanta... Ma noi ora non dobbiamo pensarci. A me piace parlare di certe cose a fine stagione, quando ci sono i risultati, non prima».

Quanto è complicato gestire un campionato che ha un Mondiale in mezzo?

«Una stagione unica che per questo pu portare a risultati sorprendenti. Noi siamo sereni perché andranno in Qatar solo un paio di giocatori. Un motivo in più per continuare a lavorare come leoni».

Gerry, una curiosità: a vedere l’Inter da vicino, è in crisi come scriviamo noi giornalisti?

«L’Inter è una grande squadra e se perde una partita si inizia a parlare di crisi. La stagione è appena iniziata: è vero che hanno perso quattro partite però, prima di affrontarli, ho analizzato a fondo le loro gare. Hanno qualche punto debole ma l’Inter resta una squadra forte che, con Milan e Napoli, sarà l’ per vincere lo scudetto».

Come mai non ha citato la Juve?

«Saranno lì anche loro, ma le altre tre hanno qualcosa in più per il momento».

