Torino-Udinese, Sottil: "Gli episodi ci penalizzano. Thauvin non è al top"

Udinese, l'analisi di Sottil

Al termine del match queste le parole del tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil: "Qualche errore di troppo in dismpegno, davanti poi avevamo una squadra forte come quella di Juric. La prima frazione a mio avviso è stata equilibrata, nella ripresa abbiamo concesso un gol facile. I ragazzi hanno reagito provando a pareggiarla, ma non ci siamo riusciti. Alcuni episodi nell'ultimo periodo ci stanno penalizzando, è questione di millimetri. La classifica? Ci vuole una certa personalità per occupare determinate posizioni, e questa squadra ha dimostrato di averla. Ma oggi, in alcuni momenti, dovevamo metterci maggiore presenza. Thauvin non è al top della condizione fisica, ma oggi è sceso in campo dando tutto ciò che aveva. Ha provato a trovare il guizzo vincente. Lui può giocare in tutti i modi, anche se oggi l'ho schierato dietro le punte: è un calciatore duttile".