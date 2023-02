Udinese-Spezia, Sottil: le condizioni di Pereyra e Thauvin, l'appello ai tifosi

Dopo il k.o. di San Siro contro l'Inter, l' Udinese vuole riprendere il passo in campionato, dando nuovamente continuità ai risultati dopo l'ottimo ruolino di marcia tenuto fino a questo momento. Ci sarà lo Spezia che proverà però ad impedirglielo, con i liguri che avranno in panchina il neo tecnico Leonardo Semplici , ieri presentato ufficialmente alla stampa. Dunque una gara che non si prospetta semplice per i friulani, ma con mister Andrea Sottil determinato nell'ottenere i 3 punti.

Udinese-Spezia, parla Sottil

Alla vigilia del match in programma domani alla Dacia Arena alle 18, queste le parole in conferenza stampa di Sottil: "Hanno una rosa molto competitiva. Ha problemi di classifica, ma han cambiato l’allenatore in questi giorni. Mi aspetto quindi un’altra partita dura perché tutte le squadre cercano punti per il proprio obiettivo. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara e secondo me l’abbiamo preparata bene".