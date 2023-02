Udinese, furia Sottil: "Basta subire gollonzi, si rischia di prendere in giro la gente!"

Altro stop per l' Udinese . I bianconeri non vanno oltre il 2-2 alla Dacia Arena contro lo Spezia . Una partita rocambolesca e piena di colpi di scena, ma che ha fatto andare su tutte le furie il tecnico dei friulani Andrea Sottil . Una gara che l'Udinese aveva in pugno dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale, ma che si è vista negare da Nzola (autore di una doppietta). I bianconeri non vincono così da 5 partite, con 3 pareggi e 2 sconfitte.

Udinese-Spezia, la rabbia di Sottil

Questo lo sfogo del tecnico dell'Udinese Sottil al termine della sfida: "Oggi sono veramente arrabbiato: ogni domenica son qua a dire la stessa cosa, sto annoiando anche me stesso. Così si rischia di prendere in giro le persone: anche oggi siamo partiti bene, con due occasioni clamorose, con un approccio giusto ma non posso più accettare questi gol qui, è ora di smetterla. Una squadra come la nostra, in questa categoria, non può prendere sistematicamente dei gollonzi così. La colpa è nostra: non dobbiamo cercare scuse o alibi. Abbiamo fatto la prestazione, spingendo fino alla fine e creando molto, ma non va bene. Prendiamo il primo gol che è allucinante: sono stufo, lo dico perché sennò rischio di diventare poco credibile, e io sono una persone credibile e schietta".