Udinese, Zeegelaar ufficiale: il ritorno dell'esterno olandese da svincolato

L'Udinese ha ufficializzato il ritorno di Zeegelaar. L'esterno olandese classe '90 si stava già allenando con il club bianconero ed ora ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Il giocatore era svincolato dallo scorso 1 luglio. Per lui si tratta di un ritorno dopo quattro stagioni in bianconero in cui ha totalizzato 66 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol.